Scorsese-favoritt sliter økonomisk - har halvert kredittkortgrensen til ekskona

Corona-pandemien har virkelig ført til økonomisk trøbbel for skuespilleren med to Oscar-priser, Robert De Niro. Han har blant annet tatt flere lønnskutt, melder Fox News.

76-åringen fra New York har også halvert kredittkortgrensen til ekskonen Grace Hightower fra 100.000 dollar i måneden til «bare» 50.000 dollar pr. måned.

Det har ført til at den tidligere ektefellen, som han har vært skilt fra siden 2018, har gått til rettsak og vil ha oppjustert grensen igjen. I tillegg fortalte hun dommeren at hun og deres to barn ikke er velkomne i hjemmet til De Niro i New York.

Løsmunnet advokat

Advokat til De Niro, Caroline Krauss, forteller at skuespilleren har store eierinteresser i restaurant- og hotell-virksomheter. Blant annet har restaurantkjeden Nobu og Greenwich Hotel gått med kraftige underskudd den siste tiden.

Krauss sier at «The Irishman»-stjernen tapte 3 millioner dollar i april og 1,87 millioner dollar i mai. Han måtte også nylig betale 500.000 dollar til ulike investorer, og da lånte han penger, ifølge advokaten.

De Niro har inngått en avtale med Grace Hightower der han må betale ekskonen 1 million dollar i året, så lenge inntektene overstiger 15 mill. dollar i året. Støtten blir oppjustert proporsjonalt dersom skuespiller-stjernen tjener mer.