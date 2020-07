Knut Arild Hareide: – jeg jobbet så å si alle mine våkne timer

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Jon Lilletun. Gjennom hele mitt politiske liv har det ikke vært en hemmelighet at han har vært en av mine største inspirasjonskilder, men som dessverre gikk altfor tidlig bort.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Våre offentlige utgifter har økt betydelig. Det ser ut til at «føre-var»-linjen regjeringen har valgt har skapt trygghet og gjør at folk nå tør å tenke fremover og gjøre investeringer. Personlig kan man diskutere hvor sikker jobb jeg har, men min personlige økonomi er ikke lei seg for lavere renter.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg har hatt en Reva, ikke akkurat Porsche Taycan, men den gjorde jobben. Vi måtte dessverre ta farvel da den ladet ut sin siste energi for et års tid siden. Det er viktig at elbilfordelene opprettholdes for å sikre at vi når målene om nullutslippsbiler.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Misforstått. Fordi dette er et byutviklings- og kollektivprosjekt – et veiprosjekt for framtiden og del av en helhetlig transportløsning for hovedstadsregionen. Dette er et prosjekt som Oslo har fått i Bjørvika, og som de også ønsker seg på Filipstad. E18 Lysaker – Ramstadsletta er et moderne og kapasitetssterkt kollektiv- og sykkelveinett. Slike prosjekt vil gi lokalmiljøene renere luft og mindre støy. Det unner jeg både innbyggere i Oslo og i Viken - som bor i slike tett befolkede byområder!

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Jeg hadde noe hjemmekontor i en tid der jeg jobbet så å si alle mine våkne timer. Dermed ble arbeidsbelastningen litt for stor til å vurdere hvordan hjemmekontor oppleves og reelt sett er. Men generelt har jeg troen på at hjemmekontor kombinert med arbeidskontor kan være en god løsning for mange.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

De norske coronatiltakene står seg veldig godt. Resultatene av nedstengningen har vist seg å fungere godt. Tilbakemeldingene fra folket er at også dette er håndtert på en god måte. Vi valgte å ha en føre-var-holdning da smitten kom for å ta vare på de mest sårbare. Oppblomstringen i de landene som har åpnet for fort viser at vi ikke kan slappe av, men må ha fokus også fremover.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Selv om Biden leder klart på meningsmålingene tror jeg dette presidentvalget er åpent. Jeg håper det amerikanske folket velger en president som har evne til å samle nasjonen. Min bekymring som jeg ser flere deler med meg er hvordan valgresultatet i seg selv vil bli håndtert.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Det er helt tydelig at Finansavisen ikke har spesialtilpasset alle spørsmålene til meg. Jeg vil være svært forsiktig med å anbefale en tørr altervin, selv om den er svært billig.