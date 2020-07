Trump har ståltro på eget treningsregime

President Donald Trump er både kjent og kritisert for sine mange runder på golfbanen. Han hevder at golf er «hans type mosjon» og at det definitivt er god trening.

«Jeg kjenner mange innen næringsliv og politikk som blir utmattet av treningen sin. Min «øvelse» er golf og det er god trening», uttalte presidenten søndag, melder CNBC.

Golfspillingen til Trump har flere ganger blitt kritiser og det kan se ut til at presidenten er lei av kritikken.

«Obama spilte mer og mye lengre runder, men det var aldri noe problem», twitret presidenten i helgen.

Utsagnet er ikke helt korrekt ifølge nettsiden TrumpGolfCount.com. Der er den sittende presidenten på vei mot 596 runder på golfbanen, mot slutten av en hypotetisk andre periode, mens Obama spilte 306 golfrunder.

Ifølge Harvard Medical School forbrenner man rundt 400 kalorier i løpet av en fire timers golfrunde.