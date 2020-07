Kun fem ikke-vestlige ledere blant landets 100 største selskaper

– Her har vi som samfunn mye terreng å ta igjen, sier likestillingsminister Abid Radja (V).

Det skriver E24 , som har undersøkt bakgrunnen til topplederne i Norges 100 største selskaper.

Han er skuffet over at så få ledere har det han kaller for blandet etnisk opphav, men håper mange lar seg inspirere av de fem lederne som faktisk har ikke-vestlig bakgrunn.

– Slike ledere kan være med på å bryte ned barrierer og vise vei, sier Raja.

På listen over selskaper med ikke-vestlige ledere finner vi Obos, Aker Solutions, Norsk Medisinaldepot, Seadrill og Grieg Maturitas.

Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger og daglig leder av Senter for mangfoldsledelse, mener landet har havnet i en blindsone, der vi stopper opp etter å ha satt tall på antall kvinner, nasjonaliteter og mangfold i næringslivet.

– Mangfoldet blant topplederne er for liten. Det er umodent og naivt å tro at dette vil fungere over tid, sier Brenna.

Hun mener det ikke er mangel på ambisjoner blant ikke-vestlige, men at de blir silt ut gjennom ansettelsesprosessen.

De 100 selskapene ble valgt ut ifra magasinet Kapitals liste over Norges 500 største selskaper.

