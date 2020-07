Kulturministeren åpner pengesekken for landets akvarier

Siden Akvariet i Bergen er en stiftelse, har den havnet utenfor kontantstøtteordningen for bedrifter og for arrangører i kultursektoren.

– Derfor er det blitt jobbet med egen løsning for stiftelser, og den ble endelig søkbar nå på fredag, sier administrerende direktør Aslak Sverdrup i Akvariet i Bergen til Bergensavisen.

Utenom Akvariet i Bergen gjelder ordningen for Polaria i Tromsø og Atlanterhavsparken i Ålesund.

Raja sier det har vært komplisert å finne en løsning.

– Ikke alle stiftelser kommer inn under kompensasjonsordningen, men vi mener det er viktig å gjøre et særskilt unntak for de tre akvariene i Norge, sier Raja.

Akvariet i Bergen har i tillegg fått 25 millioner kroner til reguleringsarbeid og utvikling av Nye Akvariet på Dokken, hvorav fem millioner kommer fra staten.

(©NTB)