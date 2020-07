27 prosent flere konkurser denne uken

Det melder inkassoselskapet Fair. Hele 56 selskaper gikk konkurs uke 29 i år, sammenlignet med 44 samme uke i fjor, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Viken er hardest rammet i uke 29 med 13 konkurser.

I tillegg var omsetningen i selskapene som gikk konkurs, nesten åtte ganger så høy som i fjor. Det er også en tilsvarende økning i antall ansatte som blir berørt, skriver inkassoselskapet Fair i en pressemelding.

Konkursen for hotellkonsernet Maribel er den største av de 56 og rammer over 300 ansatte. Andre store konkurser denne uken er ABE Drift og Compete AS.

Fair mener det er store mørketall i statistikkene og spår en økning i antall konkurser i tiden fremover.

