EU anbefaler munnbind på tog

EU-kommisjonen, Det europeiske smittevernbyrået og EUs jernbanebyrå anbefaler i sine oppdaterte råd at munnbind skal benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å holde 1,5 meters avstand til andre.

Togpersonell bør også bruke munnbind og bli opplært i bruk heter det i anbefalingen.

Men på svenske og norske tog foreligger det ennå ikke råd om bruk av munnbind.

– Vi følger det som kommer fra Folkhälsomyndigheten, og det er ingen anbefaling om munnbeskyttelse så vidt vi vet, sier Stefan Holmlund ved SJs pressekontor.

Deler ut gratis

Ifølge Folkhälsomyndigheten er ikke munnbind nødvendig i vanlige situasjoner i samfunnet. De mener det er bedre å holde avstand og være nøye med å vaske hendene.

Togoperatøren MTRX, som kjører ruten Stockholm-Göteborg, tilbyr gratis munnbind til sine passasjerer.

– Siden juni har vi begynt å dele ut munnbind gratis til reisende. De kan bruke dem hvis de vil, sier administrerende direktør Mats Johannesson.

Valgfri bruk

Det er flere og flere som bruker munnbind på tog i Sverige, ifølge Johannesson. Han sier at hver tredje passasjer velger å ta imot munnbind.

Personalet får også munnbeskyttelse, men bruken er valgfri. Et flertall av personalet velger å ikke bruke det, ifølge Johannesson.

– Vi er klar over at Folkhälsomyndigheten ikke anbefaler munnbeskyttelse, men vi ser at det er noe vi frivillig kan gjøre for å øke sikkerheten ytterligere på reiser, sier han.

TT har forsøkt å få kommentar fra Folkhälsomyndigheten, uten hell.

Ikke faglig grunnlag

Folkehelseinstituttet i Norge har ikke gått t med noen anbefaling om bruk av munnbind på tog og annen kollektivtrafikk.

– Ut fra dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen, heter det i deres råd.

Flyselskapene SAS og Norwegian har likevel innført krav om munnbind om bord.

