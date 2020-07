Skolestengning kan ha kostet det amerikanske samfunnet 2.500 milliarder dollar

Det har den siste tiden vært heftig debatt i USA om hvorvidt de bør åpne skolene igjen, etter de ble stengt på grunn av coronakrisen. Donald Trump har stått i spissen for de som ønsker å åpne opp med en gang.

Brookings Institution har nå prøvd å kalkulere hvor mye USA har tapt på å holde skoler stengt under coronakrisen, i form av frafall av fremtidig verdiskapning og inntekt.

De viser til at elevene som ble hindret i å gå på skolen under andre verdenskriv, ble påvirket negativt av dette hele 40 år senere.

2.500 milliarder dollar tapt

I utregningen deres har de tatt utgangspunkt i at hvert skoleår tilsvarer 10 prosent økning i fremtidige inntekter. Fra dette har de funnet et tap på 1,377 dollar per år for hver elev.

Til tross for at den individuelle kostnaden ikke høres mye ut, blir den totale kostnaden for skolestengningen under coronakrisen for USA 2.500 milliarder dollar. Det tilsvarer 12,7 prosent av det årlige bruttonasjonalproduktet.

De understreker likevel i artikkelen at det er flere svakheter ved utregningen, blant annet at det ikke er tatt høyde for den læringen elevene gjør hjemmeifra. Det har på den andre siden ikke tatt høyde for eventuell tap av inntekt for foreldre som blir påvirket av å måtte passe på barna hjemme.

Til tross for at disse tallene nok lyder godt for Trump og alle de som ønsker at skolene skal åpnes, er det verdt å legge til at utregningen ikke tar høyde for de kostnadene som hadde påløpt på bakgunn av smittespredning etter eventuell åpning av skoler.