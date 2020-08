Helsedirektøren bekymret for situasjonen i Oslo

– Jeg er urolig, og det er ekstremt viktig at man raskt får kontroll på situasjonen. Så er det viktig å si at jeg vet at det gjøres formidabelt arbeid for å få det til. Jeg skjønner at det er krevende, og vi vil gjerne jobbe sammen med Oslo kommune for å få kontroll over situasjonen, sier Guldvog til Aftenposten.

Han understreker videre at Norge er langt bedre rustet til å møte en smitteoppblomstring nå enn i mars.

Søndag skrev VG at Oslo de siste to ukene har registrert 156 nye smittetilfeller. Det tilsvarer 22,49 smittede pr. 100.000 innbyggere.

Folkehelseinstituttets krav til å farge land eller områder «grønne» er at det må være færre enn 20 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Til tross for økende smitte er det ikke aktuelt å innføre noen nedstengning i Oslo på nåværende tidspunkt, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

– Det viktigste er å teste folk, greie å spore smitten og eventuelt isolere smittede, sier Johansen til Dagbladet.

Han legger imidlertid til at strengere tiltak kan bli aktuelle dersom smitten blomstrer opp ytterligere.