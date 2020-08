Ni av ti vil begrense utenlandsk turisme

BEGRENSNINGER: Ni av ti nordmenn ønsker begrensninger på utenlandsk turisme til Norge. Her: Turgåere på Preikestolen.

BEGRENSNINGER: Ni av ti nordmenn ønsker begrensninger på utenlandsk turisme til Norge. Her: Turgåere på Preikestolen. Foto: NTB Scanpix

Av de 1.490 nordmennene som er spurt, svarer 89 prosent at turismen bør begrenses, viser undersøkelsen gjort av Opinion.

Bare 5 prosent sier nei til dette, mens 6 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Kvinner er mer for turistrestriksjonene enn menn, med 92 prosent mot 87 prosent. Andelen av dem som er for begrensninger, er størst blant dem under 30 år, med 93 prosent.

– Nordmenn er for tiden samstemte i å begrense turismen til Norge, hvor omtrent ni av ti mener dette uansett alder, kjønn og geografi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Clausen tror oppslutningen rundt turismerestriksjoner kommer av at de fleste nordmenn ikke vil gå gjennom en ny nedstengning.