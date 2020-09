Hong Kong-firma har laget luftrenser som fjerner 99,9 prosent av Covid-19

Det Hong Kong-baserte selskapet Aurabeat har produsert en luftrenser det mener kan eliminere 99,9 prosent av Covid-19. Aurabeat’s AG + Silver Ion Plasma Sterilization Air Purifier skal ifølge selskapet selv rense luften 3,4 ganger i løpet av én time, mens den aktivt eliminerer bakterier og virus, melder CNBC.

«Vi har sett en betydelig økning i bestillinger og distribusjonsforespørsler fra universiteter, sykehus, offentlige etater som alle ønsker å gi det samme beskyttelsesnivået vi kan gjøre her i Hong Kong», sier Yuen til CNBCs «Street Signs Asia».

Luftrenseren koster 4.980 Hong Kong dollar, som tilsvarer rundt 5.800 norske kroner, og er godkjent av USAs Food and Drug Administration (FDA) som en luftrenser av medisinsk kvalitet under deres modifiserte håndhevelsespolitikk for Covid-19. Produktet er relativt ferskt på markedet og Yuen opplyser til CNBC at de utviklet teknologien sent i 2019.

Aurabeat-sjefen mener at luftrenseren kan bidra til å utfylle reglene til bruk av munnbind og sosial distansering innendørs, i tillegg til ekstra beskyttelse der det er store ansamlinger av mennesker.

US Environmental Protection Agency sier uansett at luftrensing ikke alene i tilstrekkelig grad kan beskytte enkeltpersoner eller grupper av mennesker mot viruset. «Når det brukes sammen med andre smittehindringstiltak som er anbefalt av CDC og andre, kan filtrering være en del av løsningen for å beskytte mennesker innendørs», anbefaler EPA.