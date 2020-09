Kvinne anklager Trump for overgrep i 1997

– Han bare dyttet tunga si ned i halsen min, og jeg skubbet ham bort. Og det var da han strammet grepet, og hendene hans klådde overalt på rumpa mi, brystene, ryggen, alt, sier Amy Dorris i et intervju med den britiske avisa torsdag.

– Jeg var i hans grep, og jeg klarte ikke å komme meg ut av det, tilføyer hun.

Hendelsen fant angivelig sted i Trumps VIP-suite på tennisturneringen US Open i New York i 1997.

Trump har vært gjenstand for over et titall anklager om seksuell trakassering eller overgrep. Blant annet har den amerikanske spaltisten E. Jean Carroll anklaget ham for voldtekt i et prøverom på midten av 1990-tallet. Trump har avfeid beskyldningene.

Dorris har vist The Guardian flere bilder av seg selv i Trumps selskap, og flere personer har overfor avisa bekreftet at hun på den tida fortalte dem om hendelsene som beskrevet.

Trumps advokater benekter på det sterkeste at han noensinne har trakassert, mishandlet eller oppført seg upassende mot Dorris. De sier hennes versjon av hendelsene er upålitelige.

De antyder videre overfor avisa at det kan være politiske motiver bak anklagene, som kommer bare uker før presidentvalget 3. november.

Dorris sier hun besluttet å stå fram i håp om å være en rollemodell for sine tenåringsdøtre. 48-åringen fortalte The Guardian første gang historien for over et år siden, men ba den gang avisa om ikke å publisere saken.

