Politiet frigir eiendommen til Tom Hagen

– Politiet har etter en helhetsvurdering besluttet å ikke begjære videre beslag av Sloraveien 4. Eiendommen vil bli utkvittert til siktede innen fristen 21. september, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.

Tom Hagen er siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for snart to år siden.

Han nekter straffskyld og stiller seg kritisk og uforstående til at politiet har tatt beslag i boligen hans i så lang tid. Politiet tror boligen kan være åsted i den angivelige drapssaken, og har hatt beslag i eiendommen i snart fem måneder.

Rekonstruerte bevegelser

Det er her de vesentligste av bevisene som er kjent i offentligheten, er funnet – blant annet fotavtrykk, såkalte slepespor som kan stamme fra Anne-Elisabeth Hagen, og det politiet tror er et falskt brev med krav om løsepenger for kvinnen.

I nesten ett år jobbet etterforskerne etter en teori om at hun var bortført, slik den innledende etterforskningen tilsa, før de i fjor sommer offentlig åpnet for at forsvinningssaken kunne være en drapssak.

Politiet holder kortene tett til brystet om hvilke undersøkelser og funn som er gjort mens det har vært tatt beslag i boligen. Men ifølge VG har etterforskerne nylig blant annet rekonstruert Anne-Elisabeth Hagens siste bevegelser, basert på data fra helseappen i kvinnens telefon.

Advokat: På høy tid

– Politiet har gjennomført omfattende undersøkelser på eiendommen, men av hensyn til etterforskningen har vi ingen kommentarer til hva slags undersøkelser som er utført, eller resultatene av disse, sier Hemiø.

Den drapssiktede 70-åringens forsvarer, advokat Svein Holden, har ikke besvart NTBs henvendelse om den siste utviklingen i saken.

Bistandsadvokaten til Hagen-barna, Ståle Kihle, sier til VG at «det er på høy tid og svært fint for ham at han kan flytte hjem».

