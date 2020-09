Ytterligere 55 bekreftet smittet av corona i Oslo

Økningen i smittetall er det nest høyeste Oslo har registrert på en enkelt dag i løpet av de siste to ukene.

Bydel Vestre Aker er eneste bydel hvor smitten ligger under 20 per 100.000 personer. I store deler av hovedstaden er smitten nå betydelig høyere. St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner har alle over 100 smittede per 100.000.

Høyest smittetall blant unge

Fortsatt er det flest smittetilfeller i aldersgruppen 20–29 år. Denne gruppen har dobbelt så høyt smittetall som neste gruppe, som er folk i 30-årene. Det er registrert 21 smittetilfeller i aldersgruppen over 70 år.

Oslo kommune innførte mandag strengere smitteverntiltak i et forsøk på å demme opp for den økte spredningen i byen. Hvis smitten fortsetter å øke, kan det bli aktuelt å innføre inngripende tiltak, varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Smitteverntiltak

I løpet av de siste to ukene er det registrert 543 nye smittetilfeller i Oslo. Smitten har artet seg som mindre utbrudd en rekke steder i byen. I mange tilfeller har det ikke vært mulig å spore smitten.

Byrådet har innført en maksgrense på ti personer som kan møtes i private hjem, et tiltak som i første omgang skal vare i to uker.

Utelivet og serveringsbransjen anmodes om å føre gjestelister, og Johansen kom med en sterk anmodning om at folk må bruke munnbind i kollektivtrafikken. Kommunen har også sendt tekstmelding til Oslos innbyggere med en påminnelse av smitteverntiltakene.