Trafikkork førte til beslag av flere hundre tusen kroner

DYRT: Trafikkorken ble dyr for en Corvette-eier tidligere denne uken. Foto: Bloomberg

Det lokale politiet i Surrey i Canada ble tidligere denne uken gjort oppmerksom på en svart Corvette som stod fast i en trafikkork på King George Boulevard. Politiet fattet mistanke etter at det befant seg for mange passasjerer i bilen, men bestemte seg samtidig for å søke igjennom bilen, melder Surrey Now-Leader.

Gjemt i bilen fant politiet i overkant av 50.000 kanadiske dollar, rundt 350.000 kroner, og flere pakker med anabole steroider.

Alle de tre mistenkte, som er kjenninger av politiet, ble arrestert og bilen ble beslaglagt på stedet.

«Beslag som dette hjelper oss med å forsterke trafikksikkerheten», uttaler politisjefen Ryan Element, og legger til at han er godt fornøyd med at politibetjentene ikke bare forhindret enn trafikkfarlig situasjon, men også gjorde beslag av ulovlige stoffer.