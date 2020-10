Trump reiser hjem til Det hvite hus med legenes støtte

– IKKE VÆR REDD FOR COVID: – Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Donald Trump på Twitter mandag kveld.

Her kunngjorde han også at han vil forlate Walter Reed-sykehuset klokken 18.30 amerikansk tid, det vil si klokken 00.30 norsk tid.

I Twitter-meldingen skryter han av medisinene som er utviklet mot covid-19 mens han har vært president.

– Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig gode medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skriver han.

Trump har vært innlagt på sykehus siden fredag etter at han testet positivt for coronaviruset sist torsdag.

– Trygt å dra hjem

Like etter Trumps kunngjøring bekreftet hans personlige lege Sean Conley at Trump blir utskrevet.

Han oppga at legeteamet vurderer at det er trygt for ham å vende hjem selv om presidenten fortsatt er syk og faren ikke er helt over.

– Alle våre vurderinger og ikke minst Trumps kliniske tilstand støtter at presidenten trygt kan reise hjem, der han vil være omgitt av medisinsk behandling i verdensklasse, sa Conley på en pressekonferanse utenfor sykehuset.

Han sa også at Trumps feber har gått tilbake, og at oksygennivået er bra.

En annen lege, Brian Garibaldi, opplyste at behandlingen med det virusdempende legemiddelet Remdesivir fortsetter, og at Trump vil få den femte og siste dosen tirsdag.

Mange medisiner

På sykehuset har Trump fått en rekke ulike behandlinger, hvorav noen kun er anbefalt coronasmittede personer som har et alvorlig og langvarig sykdomsforløp. Han har blant annet fått et betennelsesdempende steroid, og Remdesivir, som fortrinnsvis brukes hos coronapasienter som trenger ekstra oksygen.

Ifølge eksperter er medisinene som Trump har fått, svært kraftige. De påvirker lever og nyrer og kan i verste fall føre til psykose.

– Presidenten går nå på samme medisiner som jeg gir mine pasienter. De kan gi alvorlige komplikasjoner, og han bør ta sin rekonvalesens på alvor, sier Kevin Cho Tipton, som er medisinsk ansvarlig intensivsykepleier og adjunkt i Miami, til nyhetsbyrået TT.

Smitteutbrudd etter selskap

Trump fikk påvist smitten torsdag, men det er ikke kjent når han sist testet negativt, noe som betyr at det er umulig å vite når han ble smittet.

Et titall andre som var til stede da Trump presenterte kvinnen han vil ha som ny høyesterettsdommer, Amy Coney Barrett, er også coronasmittet. Arrangementet ble holdt i Det hvite hus lørdag for snart halvannen uke siden.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av coronapandemien når det kommer til antallet dødsfall. Nærmere 215.000 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av viruset, ifølge Worldometers.

Antallet registrerte smittede er over 7,6 millioner.