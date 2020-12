Ungarn trosser EU og tar imot russiske vaksiner

Ungarns samarbeid med Russland kan føre landet på kollisjonskurs med de andre EU-landene ettersom EU krever at enhver vaksine som brukes i unionen, skal være godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Foreløpig er det kun vaksinen til Pfizer/Biontech som er godkjent.

Det er ennå ikke besluttet hvordan vaksinedosene skal brukes. Først skal forsendelsen gjennomgås av ungarske leger og eksperter, opplyser utenriksministeren ifølge Reuters.

Ungarn mottok allerede i november ti doser av den russiske vaksinen for at eksperter skulle kunne teste den ut med tanke på at vaksinen muligens skulle kunne produseres i Ungarn.

(©NTB)