– Unngå kollektivreiser til helgeturen

– Det er fullt forståelig at folk har behov for å komme seg ut, men vi oppfordrer sterkt til ikke å benytte kollektivtrafikken til fritidsaktiviteter. Vi må alle bidra til at de som må reise kan gjøre dette på en trygg måte. Vi håper alle følger denne oppfordringen, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Han anbefaler folk å legge helgeturen til nærområdet og ikke bruke kollektivtransport hvis det ikke er strengt nødvendig.

Som følge av den store pågangen på kollektivtransporten, skal Ruter i helgen iverksette ekstra busser dersom det oppstår behov for det. Vektere vil også bistå de reisende på T-banen og sentrale holdeplasser der det er risiko mange reisende.

