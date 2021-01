Svakere Dagbladet-resultat – men likevel fornøyd

Det tilsvarer en nedgang på 3 prosent fra året før, skriver Kampanje.

Aller Media opererer med avvikende regnskapsår oktober 2019 til september 2020. Det betyr at coronakrisen slo inn omtrent halvveis inn i perioden og fikk konsekvenser for blant annet annonsesalget.

Avisens bruttoresultat endte på 59 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 10,1 prosent. Det er en nedgang på 16 millioner kroner fra forrige regnskapsår.

– For Dagbladet sin del er vi godt fornøyd med resultatet. Det har vært et annerledes år på grunn av covid-19 og sett opp mot det synes vi utviklingen for Dagbladet er god, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord.