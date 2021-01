Storbritannia først i Europa med over 100.000 coronadødsfall

Det skjer kun 76 dager etter at landet passerte 50.000 coronarelaterte dødsfall, skriver Sky News.

– Mine tanker går til hver eneste person som har mistet noen av sine kjære. Bak disse hjerteskjærende tallene er venner, familier og naboer, sier helsesekretær Matt Hancock.

Dødstallet er dobbelt så mange som ble drept av den tyske bombingen av Storbritannia i 1940/41.

Landet er det femte i verden til å passere så mange koronarelaterte dødsfall. De øvrige er USA, Brasil, India og Mexico. USA har registrert over 400.000 dødsfall, men har omtrent fem ganger flere innbyggere enn Storbritannia.

For tiden er Storbritannia i all hovedsak stengt ned for å hindre at helsevesenet bryter sammen. Landet er hardt rammet av en virusmutasjon som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det «vanlige» koronaviruset.

Det første koronarelaterte dødsfallet i Storbritannia ble registrert 30. januar i fjor. Tallene omfatter personer som har dødd innen 28 dager etter å ha fått påvist covid-19.

