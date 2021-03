Ny sosial nedstengning i Oslo

– Det nærmer seg nå ettårsdagen for den første nedstengingen i Oslo. Tiden vi nå gjennomlever, er historisk. Ingen har betalt en større pris enn Oslo-folk. Likevel står jeg her og kommer til å be om mer fra dere, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo innledningsvis på søndagens pressekonferanse.

– Jeg vet at det jeg ber om, er mye og inngripende, sa han.

Johansen kunngjorde at byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem. I tillegg blir det innført rødt nivå på videregående skoler, og serveringssteder blir stengt.

– Hovedbildet er fortsatt sosial nedstenging i Oslo, slik vi har hatt i snart fire måneder, sa byrådslederen.

Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden. Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Forsterker smittevern

Ingen elever i videregående skole skal møte opp på skolen mandag eller tirsdag, og de skal ha enten digital undervisning eller undervisningsfri.

Fra onsdag skal det være en blanding av fysisk oppmøte og digital undervisning.

Oslo kommune har besluttet at de tar sikte på massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og testing av alle lærere.

Unntak for aleneboende

Anbefalingen om å unngå private sammenkomster og besøk gjelder ikke for aleneboende og ungdommer i samme kohort.

Alle serveringssteder i Oslo må stenge, med unntak for takeaway.

– Og alle butikkene må stenge, med unntak for butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, blant annet dagligvarehandel og apotek, sa Johansen på pressekonferansen.

Også gallerier og kunstutsalg må stenge, opplyste Johansen.