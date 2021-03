Disse grepene tar Bill Gates for å forhindre klimakatastrofe

Milliardæren og filantropen Bill Gates lanserte nylig boken «How To Avoid a Climate Disaster», for å sette søkelyset på viktigheten av å løse den globale klimakrisen. I boken trekker han frem en rekke grep han mener må tas for å bremse utslippene, blant annet hvordan man produserer energi. I tillegg har han gjort en flere personlige endringer for å få ned sitt personlige utslipp.

I en spørrerunde på nettforumet Reddit på fredag var det en bruker som spurte Gates om hva hver enkelt person kunne gjøre for å redusere sine egne utslipp.

«Når det kommer til meg selv kjører jeg elektrisk bil, jeg har solpaneler på huset mitt og jeg spiser syntetisk kjøtt enkelte ganger. Jeg betaler også for å fange utslippene direkte via Climeworks og jeg hjelper til å finansiere elektriske varmesystemer for å bytte ut oppvarming med gass», svarte Gates, melder CNBC.

Milliardæren rykket også ut i november og spådde at halvparten av alle jobbreiser ville bli borte etter pandemien, og under spørrerunden avslørte han sine egne reisekutt.

«Jeg planlegger å fly mye mindre etter at pandemien har vist oss at det ikke er nødvendig», skrev Gates.