Bilister bes om å utsette hjemreisen fra påskefjellet

Påskeferien nærmer seg slutten, og i disse dager kjører hyttefolk hjemover – mange av dem over fjellovergangene.

Men på mange av fjellovergangene er det søndag veldig dårlig vær. Det varierer fra redusert sikt på grunn av snøfokk, glatte partier, kraftige vindkast og kolonnekjøring.

– Jeg ville ikke anbefalt folk å dra hjem i dag. Været vil ikke bedre seg utover dagen, så det er nok bedre å vente til i morgen, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NTB søndag ettermiddag.

Hardangervidda stengt

Spesielt dårlig er været oppe på Hardangervidda. Riksvei 7 ble søndag ettermiddag ble stengt etter først å ha hatt kolonnekjøring for større kjøretøy.

– Det er vinden som er problemet der. Det ser fint ut på nedsiden av fjellet, men det er ikke fint oppe på fjellet, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Vegstrafikksentralen Øst til NTB.

– Vi får mange henvendelser fra folk som tror det er greit å kjøre opp fordi det ser bra ut fra der de er. Men det er det altså ikke, sier Key-Nilsen.

Kolonnekjøring og redusert sikt

Det er kolonnekjøring på både riksvei 13 over Vikafjell, fylkesvei 50 Aurland-Hol og riksvei 15 Strynefjellet, ifølge Vegtrafikksentralen.

På E16 Filefjell er det stedvis redusert sikt som følge av snøfokk. Det samme gjelder fylkesvei 27 Venabygdfjellet, hvor det også stedvis er glatte partier.

Det er liten kuling på riksvei 52 Hemsedalsfjellet, hvor det også er stedvis redusert sikt.

Mens fylkesvei 51 over Valdresflya er stengt, er kjøreforholdene på E6 over Dovrefjell ganske greie, ifølge Vegtrafikksentralen.

Dra hjem i morgen

I likhet med statsmeteorologen ber Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen folk om å heller ta hjemreisen på mandag dersom man har mulighet til det.

– Men dersom man må hjem i dag, så bør man ha med seg nok mat, varmt tøy, nok drivstoff og strøm fordi man kan bli stående lenge i kø, lyder den klare oppfordringen.

– Fjelloverganger kan også bli stengt på kort varsel, så man risikerer å måtte kjøre store omveier. Så folk bør planlegge hjemreisen godt, sier hun.

Statsmeteorolog Walløe sier at mandagen vil by på mindre nedbør, og noe svakere vind. Det blir riktignok også en del snøfokk mandag, som kan by på problemer enkelte steder.

– Flere steder i Møre og Romsdal og Trøndelag vil det mandag bli en del snøbyger i ganske lavt terreng. Så dersom man skal den veien, bør man være forberedt på vanskelige kjøreforhold, sier han.

