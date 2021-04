Ny bemannet SpaceX-oppskyting neste uke

Den planlagte oppskytingen skal skje neste torsdag. Det vil være den tredje bemannede romferden på mindre enn ett år for SpaceX.

Romferden som skal finne sted ved solnedgang neste torsdag vil skje med et Dragon-fartøy som er brukt tidligere, og også bæreraketten er resirkulert. Fire astronauter skal sette kursen for Den internasjonale romstasjonen (ISS). Der skal de avløse et annet mannskap som også ble fraktet ut i rommet av SpaceX-fartøyet. De fire nye skal tilbringe seks måneder i bane rundt jorden.

Både kapselen og Falcon-raketten er laget for bli brukt flere ganger. Begge er pusset opp og oppdatert siden forrige tur.

Tre av mannskapet, Shane Kimbrough fra NASA, Frances Tomas Perquet fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) og Akihiko Hoshide fra Japan, reiser alle til ISS for sitt andre opphold. NASA-astronaut Megan McArthur var på sin side med på den siste reisen for å reparere Hubble-teleskopet i 2009.

