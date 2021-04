Norge ga rekordmye bistand i fjor

Av organisasjonene var Verdensbankgruppen den klart største mottakeren med 4,6 milliarder kroner.

Syria på landstoppen

Av landene gikk mest til Syria som mottok 948 millioner kroner. Støtten var i all hovedsak nødhjelp som følge av borgerkrigen der.

Deretter fulgte Afghanistan, Etiopia, Sør-Sudan, Palestina, Somalia, Indonesia, Libanon, Colombia og Malawi på lista.

103 land mottok øremerket norsk bistand i fjor. Det var ett land mindre enn i 2019.

Nedgang i klimabistand

I fjor ble det utbetalt seks milliarder kroner i klimabistand, som er en reduksjon på 5 prosent. Reduksjonen skyldes at Norfund investerte mindre i fornybar energi.

Av midlene gikk tre milliarder kroner til regnskogen. Nytt av året var en storsatsing for å gjøre detaljerte satellittbilder av regnskogen tilgjengelig og gratis for alle.

– Med nye høyoppløselige satellittbilder får skoglandene bedre innsyn i hva som skjer på bakken. Det samme gjør selskaper, organisasjoner og forbrukere. Dette er viktig for å forbedre arbeidet med å redusere ødeleggelsen av verdens regnskoger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han understreker at regnskogen må reddes for at bærekraftmålene, målene for naturmangfold og målene i Parisavtalen skal nås.

Over 1 prosent av BNI

Den norske bistanden utgjorde 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Regjeringens mål har vært 1 prosent, mens FN-målet lyder på 0,7 prosent.

Kun seks land nådde FN-målet i fjor. De øvrige landene var Sverige, Danmark, Luxembourg, Storbritannia og Tyskland.

Globalt økte bistandsoverføringene med 3,5 prosent til rundt 1.335 milliarder kroner i fjor.

– 2020 ble året da pilene snudde, og mye av fremgangen i verden ble snudd til tilbakegang. En positiv nyhet er at både norsk bistand og verdens samlede bistand går opp i en tid hvor det er viktigere enn noensinne, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

(©NTB)