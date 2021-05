Slutter som sjefredaktør i DN

Amund Djuve gir seg som sjefredaktør i Dagens Næringsliv, melder DN.

Fra 1. september blir han ifølge avisen konserndirektør for publikasjoner i NHST Media Group og får ansvaret for å utvikle alle konsernets redaksjonelle titler.

Djuve har tidligere vært sjefredaktør for TDN Finans, leder for Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv og økonomiredaktør i NRK. Han tok over stillingen som sjefredaktør i DN i 1999.

Den første tiden vil Djuve fortsette som sjefredaktør og adm. direktør i DN ved siden av jobben i NHST. Nyhetsredaktør Janne Johannessen vil bli stedfortredende sjefredaktør, og arbeidet med å rekruttere Djuves permanente etterfølger vil ifølge avisen starte i løpet av høsten.