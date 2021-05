Hevet inntektene, men resultatet falt kraftig

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.30

Polaris Media økte driftsinntektene med 55 millioner kroner, til 879 millioner, i årets første kvartal, sammenlignet med 2020. Driftsresultatet snudde fra minus 21,9 millioner i fjor, til et positivt resultat på 15,7 millioner i år.

Resultatet før skatt fikk seg en kraftig smell og endte med et underskudd på 74,5 millioner kroner, mot et overskudd på 9,5 millioner i fjor.

Annonseinntektene ble redusert med 19 prosent, til 97 millioner kroner, mot fjorårets 120 millioner i første kvartal. Effekten var størst på papirbaserte annonseinntekter som ble redusert med 25 prosent, til 75 millioner. Selskapet har også kjøpt 12 prosent av aksjene i Mentor Medier, 20 prosent av aksjene i Folkeinvest og 22 prosent av aksjene i e-sport-selskapet Good Game i løpet av kvartalet.

Resultatet pr. aksje for aksjonærer i morselskapet beløp seg til minus 0,93 kroner, mot 0,29 kroner i fjor. Samtidig steg EBITDA til 66,7 millioner kroner, fra 23,8 millioner i 2020.

– Det er gledelig at så godt som alle våre underkonsern i både Norge og Sverige hadde en resultatvekst i første kvartal. Målt mot et sterkt første kvartal i fjor, har våre mediehus vekst i antall sidevisninger, brukere og digitale abonnenter. Polaris Media har nå 252.000 digitale abonnenter, 978.000 daglige brukere på mobil og over 60 mill. sidevisninger pr. uke, sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding.

Polaris Media (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 879 824 Driftsresultat 15,7 -21,9 Resultat før skatt -74,5 9,5 Resultat etter skatt -96,4 14,4