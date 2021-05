Trump-hotell satte opp prisene for å skremme bort QAnon-følgere

Trump International Hotel i Washington valgte heve satsene som en sikkerhetstaktikk, i håp om at dette ville få følgere av QAnon-konspirasjonsteoriene til droppe å bo der. Det viser etterretningsdokumenter fra Washington-politiet som den britiske avisen the Guardian har fått tak i.

Skulle bli innsatt den 4. mars

Forbes meldte i begynnelsen av februar at Trumps DC-hotell hadde satt opp prisene med 180 prosent til datoene 3. og 4. mars. For mens Forbes spekulerte i om det bare var prisutviklingen eller opportunistisk markedsføring, viser politidokumentene at hotelledelsen økte prisene for å forhindre demonstranter i å bestille rom hos dem.

EKTE PRESIDENT: Mange QAnon-følgere trodde tidligere president Donald Trump ville bli innsatt som USAs 19. president den 4. mars. Foto: Bloomberg

For på den 4. mars, som før 1933 var innsettelsesdatoen, mente mange QAnon-følgere at Trump ville bli innsatt som USAs 19. president(!). Bare for å ha det på det rene: Donald Trump var USAs 45. president, men QAnon-følgere mener at Ulysses S. Grant, som ble tatt i innsatt i 1869, er den siste ekte presidenten av USA.

Ifølge politidokumentene hadde imidlertid ikke hotellet noen troverdig informasjon om en mulig hendelse fant sted på den aktuelle datoen, og ingen av hotellene i Washington D.C. kan vise til noen merkbar økning i romreservasjoner for dette tidsrommet, skriver the Guardian.

Hotellet er, sammen med Trump Organization og Trumps innvielseskomite, tiltalt for å overføre penger som skulle til innsettelsesseremonien til Trump direkte i stedet for.

Trump-organisasjonen prøvde i fjor å selge hotellet i den amerikanske hovedstaden, men måtte sette planene på vent. De håpet på pris rundt 500 millioner dollar, men fant ingen kjøpere som var i nærheten av å gi det de ønsket.