25 år med oljefondet: – Norge er blitt rikere enn mange tror

– Mange land har hatt store inntekter fra olje og gass og har brukt dem opp løpende, med det resultatet at de har svekket konkurranseevnen sin og utkonkurrert egen industri. Den fellen har Norge unngått, sier Torvik.

I Norge skulle det ta 25 år fra vi ble et oljeproduserende land til oljefondet ble en realitet, og ytterligere fem år før de første pengene ble satt inn. Fem år etter det igjen ble den såkalte handlingsregelen innført. Den fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som fra år til år kan brukes i norsk økonomi.

Rikdom

Også her til lands fantes det kritiske røster som heller ville bruke opp oljepengene enn å spare dem, men i det store og det hele har oljefond-konstruksjonen samlet bred politisk støtte, forteller Torvik.

– Det viser styrken i norske institusjoner og det norske byråkratiet og har ført til at oljefondet ikke bare ble innført, men også har holdt seg stabilt over tid, sier Torvik.

Ifølge samfunnsøkonomen har oljekronene gjort Norge rikere enn mange tror.

– Norge er blitt rik på oljen, og rikere enn mange tror. Lønnsnivået i Norge er mye høyere enn i Sverige, og det er ikke fordi vi er smartere, men fordi oljen har bidratt med såpass mye verdiskaping at det har vært rom for høyere lønnsøkning og en god velferdsstat, sier Torvik.

– Må få ned pengebruken

Torvik tror oljefondet har et langt liv foran seg, men poengterer at vi i årene fremover også må belage oss på større utgifter – mye på grunn av eldrebølgen.

Det samme påpekte finansminister Sanner da han la fram perspektivmeldingen for 2021, der regjeringen ser inn i den økonomiske spåkulen for de kommende tiårene. Meldingen viser at Norge har større økonomiske utfordringer i vente, vår store oljerikdom til tross. Skatteinntektene kommer ikke til å øke like mye og oljeinntektene kommer til å gå ned, ifølge Sanner.

Derfor må oljepengebruken ned igjen, mener han.

– Når krisen er bak oss, må vi få oljepengebruken ned igjen. Både for å ivareta bærekraften i økonomien og bedriftenes konkurransekraft, og for at vi skal være i best mulig stand til å håndtere neste krise. For den kommer, sier han.

