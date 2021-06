Hit er det dyrest å bli sendt på jobb

Konsulentselskapet Mercer & Marsh har sluppet sin årlige rangering av levekostnadene for internasjonalt ansatte, såkalte expats, i 209 byer verden over.

Rangeringen baserer seg på prisene på over 200 ulike varer og tjenester. I årets måling er det Turkmenistans hovedstad Ashgabat som er den dyreste byen for internasjonalt ansatte å bo i. I fjor kom byen som en overraskende nummer to, etter Hong Kong grunnet rekordhøy inflasjon.

Beirut til værs

Hong Kong, som lenge har figurert blant i toppsjiket blant verdens dyreste byer ble i år nest dyrest, mens Zürich er dyttet ned til femte dyrest på verdensbasis. Den sveitsiske byen holder fremdeles stand som den dyreste byen i Europa, og landet ar hele tre byer blant topp ti.

Den libanesiske hovedstaden Beirut gjorde et kraftig byks, opp 42 plasser til tredje plass på listen. Mercer forklarer den kraftige kostnadsøkningen som følge av en opptrapping av flere ulike kriser i Libanon de senere årene; foruten coronapandemien eksploderte havnen i Beirut i fjor, og landet gjennomgår nå en større finansiell krise.

Topp 20 Plassering By Land 1 Ashgabat Turkmenistan 2 Hong Kong Hong Kong 3 Beirut Libanon 4 Tokyo Japan 5 Zürich Sveits 6 Shanghai Kina 7 Singapore Singapore 8 Genève Sveits 9 Beijing Kina 10 Bern Sveits 11 Seoul Sør Korea 12 Shenzhen Kina 13 Ndajmena Chad 14 New York City USA 15 Tel Aviv Israel 16 København Danmark 17 Guangzhou Kina 18 London Storbritannia 19 Lagos Nigeria 20 Libreville Gabon

Kraftig økning for Oslo

Selv om København, på en 16. plass globalt, stadig er dyrest i Norden har også Oslo gjort et kraftig hopp, opp 21 plasser til 55. plass på listen. Rett bak kommer Helsingfors, mens Stockholm ligger på 72. plass.

– Etter at økonomien ble hardt rammet av pandemien, at kronen falt til et historisk lavt nivå mot den amerikanske dollaren og oljeprisene kollapset, har Norge hentet seg tilbake i større grad enn forventet i 2021, sier Jimmy Johansen, i Mercer Norge i en kommentar.

Han legger til:

– Mens samfunnet fortsetter å komme på fote igjen og kronen styrkes mot euro og den amerikanske dollaren, har den relative levekostnaden økt betraktelig for expater siden i fjor, og Oslo hoppet 21 plasser opp på rangeringen av de dyreste byene. Denne dramatiske oppgangen kan påvirke ansatte på internasjonale oppdrag, spesielt når de får utbetalt lønn og godtgjørelse i hjemlandets valuta, sier Johansen.

Andre byer som har hevet seg grunnet svinginger i lokal valuta er blant annet Paris som klatret fra 50. til 33. plass på listen. Et av formålene med Mercers måling av inflasjons- og deflasjonspresset på varer, tjenester og boliger over hele verden er for å hjelpe arbeidsgivere med å vurdere størrelsen på kompensasjonspakkene til ansatte de sender utenlands.