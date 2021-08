Guldvog tviler på tredjedose til alle nå

– Det er et stort problem for alle, inkludert oss i Norge, at vaksinene er så ulikt distribuert i verden. Det bidrar til at noen av de fattigste landene kommer til å stå i en alvorlig pandemi mye lenger. Og det vil også bidra til at det blir vanskeligere å avlyse pandemien globalt.

Usikkerhet om 12- til 15-åringer

Et annet spørsmål er hvor langt ned i alder det skal vaksineres.

Onsdag besluttet regjeringen at også 16- og 17-åringer skal tilbys vaksine.

Guldvog sier han tror vaksineringen med første dose i denne gruppen kan være unnagjort bare en uke eller to etter at vaksineringen av folk over 18 år er fullført.

Neste spørsmål er om også 12- til 15-åringer skal tilbys vaksine.

– Slik vi ser det i dag, er det litt åpent hvordan den vurderingen blir, sier Guldvog.

– Det som må være veiledende her, er at denne beslutningen må treffes på basis av det som er bra for barna. Minst mulig andre hensyn.

Vaksinene er kommet for å bli

Guldvog tror de under 12 år uansett kommer til å være godt beskyttet hvis store deler av den øvrige befolkningen er vaksinert.

– Der er konsekvensene av sykdom lave, og smittsomheten er i denne gruppen også lav.

Hvordan vaksineringen vil foregå lenger inn i framtida, er helsedirektøren usikker på. Én mulighet er at vaksineringen mot covid-19 vil foregå omtrent som vaksineringen mot influensa, der det i første rekke er eldre og personer i risikogrupper som får vaksinen.

En annen mulighet er at koronavaksinen etter hvert tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet, som vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder.

– Jeg tror den beslutningen bør fattes om et års tid eller senere, sier Guldvog.

– Men at covidvaksiner er kommet for å bli i ulike deler av befolkningen, det tror jeg er et faktum.

