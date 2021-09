Høie: Ikke låst til 90 prosent fullvaksinerte før gjenåpning

Mens politikerne i Danmark har gitt befolkningen beskjed om at samfunnet vil åpnes opp igjen for fullt 10. september, er datoer noe den norske regjeringen har vegret seg for å si.

Danskene har fullvaksinert 72,6 prosent av landets befolkning. Høie tror at Danmark vil være omkring den norske ambisjonen om 90 prosent fullvaksinerte over 18 år på åpningsdatoen.

– Danmark er også et par uker foran oss, så det betyr at det ikke er så veldig ulik tenkning, men vi har valgt å si at det er data og ikke dato som gjelder i Norge. I Danmark har de satt en dato, slik de også gjorde i Storbritannia.

Guldvog: Realistisk ambisjon

Tall fra Sysvak fredag viser at 75,5 prosent av befolkningen over 18 år nå er fullvaksinert, mens det tilsvarende tallet er 60,2 prosent for hele den norske befolkningen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at 90 prosent fullvaksinerte voksne er en realistisk ambisjon i Norge.

– Vi tror at vi da vil være i en situasjon hvor det er relativt få med alvorlig sykdom, og at det kanskje også vil være mindre risiko for smitteutbrudd i skolene, sier han og understreker at det likevel kan være gjenværende utfordringer for de som ikke er vaksinert.

FHI vil gjerne ha enda høyere vaksinasjonsgrad

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil det være mulig å oppnå målet om 90 prosent vaksinedekning blant voksne innen få uker.

Stoltenberg sier at 90 prosent vaksinedekning er valgt som en ambisjon fordi det er et oppnåelig mål og et konkret tall å arbeide etter. Det har også hele tiden ligget inne i FHIs vaksinekalender som en milepæl.

– Det er ikke et biologisk betinget tall, det er ikke slik at vi mener at det er tilstrekkelig. Vi vil gjerne komme enda høyere fordi det ikke finnes en tydelig terskel for når det oppnås tilstrekkelig immunitet i befolkningen, og fordi vi har med en mer smittsom virusvariant å gjøre som krever mest mulig vaksinasjon.

Hun understreker at tallet ikke er koblet til gjenåpning, men et mål for vaksinasjonsarbeidet alene.