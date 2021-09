Avviser gjenåpning fredag

Torsdag morgen meldte DN at regjeringen fredag vil varsle om når det blir full gjenåpning på en pressekonferanse om coronasituasjonen.

Helsedepartementet avviser imidlertid til Aftenposten at det skal være tilfellet.

Vi står i dag på trinn tre i gjenåpningsplanen, sist innføringen av trinn fire ble utsatt sa statsminister Erna Solberg at de ville droppe trinn nummer fire, og gå rett til det som Solberg-regjeringen har kalt «normal hverdag med økt beredskap».

Slik beskriver regjeringen et slikt scenario på sine hjemmesider:

Det innebærer at befolkningen i liten grad vil påvirkes av pandemien i hverdagen og at særtiltakene i forbindelse med covid-19 avvikles. Regjeringen minner likevel om hånd- og hostehygiene og at det skal være lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste seg når rådene tilsier det.

Myndighetene vil på sin side følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Data, ikke dato

Solberg og helseminister Bent Høie har ved flere anledninger sagt at det er «data ikke dato» som bestemmer når samfunnet vil være fullt gjenåpnet.

Ifølge VGs coronaoversikt er pr. 15. september 104 personer innlagt på sykehus, og smittetrenden er fallende. 64,66 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte, og 74,09 prosent har fått første dose.