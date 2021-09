Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier i en pressemelding at Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet.

– Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane Nor er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier han.