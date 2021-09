Over halvparten av norske avisabonnementer er nå heldigitale

Det viser nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Norske mediehus fortsetter å tiltrekke nye abonnenter, og de fleste av disse er digitale. At det heldigitale opplaget nå utgjør over halvparten av totalopplaget, viser at norske aviser er i front både når det gjelder digital journalistikk og digital medieutvikling, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

Tallene viser at det er drøyt 1,3 millioner heldigitale abonnement, noe som er over 70.000 flere enn i andre halvår av 2020. Nasjonale nisjeaviser opplever den største opplagsveksten, med 2,9 prosent framgang.

