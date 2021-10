PST varslet om Kongsberg-siktet i 2018

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til NRK og VG at de i 2018 gjorde en vurdering av at det var fare for at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep. Ifølge PST-vurderingen kunne han utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Arne Christian Haugstøyl, sjef for kontraterror i PST, sier til NTB at det var opp til helsevesenet å følge opp det varselet.

– Det tror jeg er et spørsmål som det er viktig å stille til helsevesenet. Det er klart at det som var vår vurdering, var at det ikke var en ekstrem islamist, men en psykisk syk person. Vi har ikke tiltak i vår verktøykasse til å få gjort noe med noen med hans tilstand, sier han på spørsmål om hva som skjedde etter varselet i 2018.

– Derfor var det viktig for oss å dele informasjonen med helsevesenet, sier han.

– Vanskelig dialog med helse

Ifølge Haugstøyl er det ikke uvanlig at PST varsler helsevesenet om personer de mener er en voldsfare ut fra psykiske problemer, ikke ekstremisme. Slike varsler sendes rutinemessig.

– Forventningen er at de tar dette på alvor og bruker de tiltakene de har tilgjengelig, sier PST-toppen.

Haugstøyl sier at PST fulgte med på om det skjedde en utvikling i Bråthen sin situasjon som tilsa at han ville begå en terrorhandling. I tilfeller der PST mener folk utgjør en voldsfare på grunn av ekstremisme, settes det i verkt tiltak.

– Hvordan fulgte dere opp helsevesenets behandling av varselet om gjerningsmannen?