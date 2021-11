Johnson: – Dronningen i god form

– Jeg snakket med Hennes Majestet, slik jeg gjør hver uke som en del av jobben, og hun var i svært god form, sa Johnson til ITV News i Roma.

Samtidig understreket han at allmennheten må respektere at dronningen er nødt til å droppe en del av sine oppdrag fremover.

Fredag ble det klart at Elizabeth har fått råd om å hvile i to uker, etter et sykehusbesøk.

– Hun har fått beskjed av legene sine om at hun må hvile, og jeg tror vi må respektere og forstå dette, og at alle ønsker henne god bedring, sier Johnson.