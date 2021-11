I et CNN-intervju i forrige uke gikk sjefen for FNs matvareprogram, David Beasley, ut og sa at en liten gruppe ultrarike personer kan bidra til å løse verdens sultproblem med bare brøkdeler av sine formuer.

– Milliardærer bør steppe opp nå, på engangsbasis. (...) 6 milliarder dollar vil hjelpe 42 millioner som rett og slett vil dø hvis vi ikke når dem. Det er ikke komplisert, uttalte han og trakk spesifikt frem Elon Musk og Jeff Bezos – verdens to rikeste.

Twitter-utfordring fra Elon Musk

Beasley gjentok dermed budskapet fra en tweet han sendte ut tidligere i september.

Søndag tok Musk selv til Twitter og skrev at hvis FNs matvareprogram, med transparent og åpen bokføring, «på denne Twitter-tråden kan beskrive nøyaktig hvordan 6 milliarder dollar vil løse verdens sultproblem, vil jeg her og nå selge Tesla-aksjer og gjøre det».

Tesla passerte sist uke 1.000 milliarder dollar i markedsverdi, og etter fredagens nye «all-time high» har prisingen kommet opp i 1.119 milliarder dollar.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021