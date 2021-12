EU strammer inn – Storbritannia går mot strømmen

Johnsons konservative regjeringen har foreløpig ikke sett seg nødt til å innføre sin «Plan B». Den vil medføre gjeninnføring av munnbindpåbud og hjemmekontor for å lette trykket på helsevesenet.

I stedet går livet nesten overraskende normalt i førjulstiden. Ikke bare er det tilbake til hverdagen, det er nær feststemning flere steder, der julebordssesongen omfavnes med entusiasme, enskjønt folk legger nok litt mer bånd på seg enn tidligere år.

Ved første øyekast vil besøkende fra land som ennå håndhever strenge tiltak, kanskje reagere på manglende avstand og bruk av munnbind blant britene. Men atferdsforsker Ivo Vlaev, ved Universitetet i Warwick, sier det er en viss tilbakeholdenhet der.

Han har studert data fra hele Europa og funnet at folk i Storbritannia stort sett opprettholder tiltak for å beskytte seg. De begrenser kontakten med andre, og bevegelsesdata tyder på at briter fortsatt reiser mindre og er mindre sammen med andre enn før pandemien.

Redde for bølge

Vlaev mener britene følger regler som ikke lenger er på plass, i frykt for at det kan bli skikkelig ille igjen.

– Vi er faktisk ganske redde for å gå ut og gjøre som vi pleier etter den tøffe opplevelsen med pandemien.

Flere europeiske land ser nå på muligheten for vaksinepåbud og tvang, siden de sliter med å få opp vaksinasjonsraten. I Storbritannia, der kun 68 prosent er fullvaksinert, holder de seg imidlertid foreløpig til overtalelsesmakt. Det kreves heller ikke vaksinepass for å få gå på jobb eller delta på sosiale arrangementer. Ansatte i helse- og omsorgsyrker er dog pålagt å vaksinere seg.

88 prosent av befolkningen over 12 år har nå fått minst én vaksinedose. Vaksineringen av ungdommer mellom 12 og 15 år går sakte, og vaksiner er ikke godkjent for de yngste ennå.

I stedet prioriteres påfyllingsdoser for befolkningen over 40 år og for utsatte grupper.

Enkelte helseeksperter og opposisjonspolitikere sier regjeringen stoler for mye på at vaksiner skal holde smitten i sjakk. De har tatt til orde for gjeninnføring av munnbind, sosial avstand og andre tiltak. Andre igjen, som professor Hunter, er forsiktig optimistiske.

Han tror kanskje paradoksalt nok det styrker landet at de ble så hardt rammet av de første virusbølgene.

– Vi har fortsatt mye mer immunitet i befolkningen grunnet smitteoverføring enn de fleste andre europeiske land. Vi kjører også på med oppfriskningsdose. Derfor vil vi få en mindre tung vinter enn de fleste, spår Hunter.

(©NTB)