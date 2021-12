– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk- for bedriftene og de ansatte som rammes, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Med forslagene vi legger fram i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet, og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene.

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører.