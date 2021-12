Verdens rikeste ble enda rikere i 2020

Andelen av verdens verdier som ligger hos den rikeste prosenten, har økt fra 1 prosent i 1995 til 3 prosent i 2021, ifølge World Inequality Report.

– Denne økningen har blitt verre under pandemien. I 2020 opplevde vi den skarpeste økningen i milliardærenes velstand sammenlignet med resten av verden siden målinger startet, står det i rapporten.

Den rikeste prosenten har tatt mer enn en tredel av alle nye verdier opparbeidet siden 1995. De 50 prosentene nederst på skalaen har til sammenligning tatt kun 2 prosent.

Europa er regionen der denne trenden er minst uttalt. De rikeste 10 prosentene tok i denne perioden 36 prosent av nasjonal inntekt. Midtøsten og Nord-Afrika er verst, der tok de 10 rikeste prosentene av befolkningen 58 prosent av nasjonale inntekter.

Rapporten foreslår en moderat progressiv formuesskatt på globale multimilliardærer for å omfordele rikdom, sammen med tiltak for å forhindre skatteunndragelse.

Den peker også på at der dagens skattesystemer i stor grad går på eiendom, burde de heller inkludere alle former for rikdom, spesielt aksjer og verdipapirer, som utgjør brorparten av moderne formuer.

