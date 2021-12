Regjeringen vil bruke studenter til å sette vaksiner – lokker med god lønn

– De neste ukene skal det settes veldig mange vaksiner på kort tid i kommuner over hele landet. Det er et stort behov for at flere kan bidra i denne viktige jobben. Jeg oppfordrer studenter som reiser hjem på juleferie, om stille seg til disposisjon for å ta vakter på vaksinekontorene i romjulen og i ukene etter nyttår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Ifølge statsråden har rundt 9.000 studenter kommet så langt i utdanningen sin i sykepleie, medisin, vernepleie, radiograf, paramedics og bioingeniør at de kan få lisens til å sette sprøyter på egen hånd.

Lokker med god lønn

Medisinstudentene kan bidra fra førsteåret av utdanningen, mens de øvrige studentene kan bidra fra andreåret.

Kunnskapsdepartementet skriver at de aktuelle studentene i løpet av helgen vil få en tekstmelding om hvordan de kan få studentlisens, før de i neste uke vil få en tekstmelding med lenke til en nettportal hvor de kan registrere seg. Deretter formidler et bemanningsbyrå kontakten med aktuelle kommuner. Det er staten som tar regningen.

«Studentene vil bli tilbudt god lønn og vil få ekstra betalt for arbeid på røde dager i henhold til tariffen.», står det i pressemeldingen.

Sender ut 700.000 doser

Myndighetene har som mål at alle voksne over 45 år som fikk dose to for mer enn fire og en halv måned siden, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine innen midten av januar. Regjeringen har også bestemt at alle over 18 år skal få tilbud om boosterdose hvis dette anbefales faglig av FHI.

Det blir sendt ut over 700.000 vaksinedoser til landets kommuner før jul, noe som betyr at kommunene skal vaksinere hurtigere enn noensinne i romjulen og de to første ukene i januar.

