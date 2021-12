Omicron: Lockdown i Nederland og rekordsmitte i New York

Omicronvarianten av coronaviruset fortsetter å spre seg, og har over helgen medført blant annet nasjonal lockdown i Nederland. I New York City ble det søndag registrert nytt rekordnivå i antall smittetilfeller.

Søndag trådte en ny lockdown i gang i Nederland og nederlandske myndigheter har nå satt de strengeste tiltakene så langt i pandemien, melder BBC.

Ikke-nødvendige butikker, barer, treningssentre, frisører og andre offentlige arenaer vil være stengt til midten av januar. Videre vil kun to gjester pr husstand tillates.

Kraftig smitteøkning

Det er også rekordhøy smitte i New York og søndag uttalte ordføreren i New York at han håpet regjeringen kunne øke forsyningen av tester og behandlinger.

«Vi kjenner spesielt hardt på omicron-bølgen akkurat nå», sa de Blasio søndag ettermiddag. Det ble søndag meldt om 22.478 nye smittetilfeller i New York.

Fredag uttalte Joe Bidens øverste medisinske rådgiver, Anthony Fauci, at mange sykehus står i fare for å bli overbelastet i takt med at omikronvarianten sprer seg. Han sa imidlertid at ny lockdown i USA trolig ikke blir nødvendig.

Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, skrev på Twitter lørdag at Joe Biden vil avholde en pressekonferanse om koronasituasjonen i USA tirsdag.