– Slik coronapandemien nå står, er det nasjonale påbudet om hjemmekontor for inngripende. Isolasjon i måned etter måned gir en enorm belastning, både for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og storsamfunnet, sier YS-leder Erik Kollerud.

Påbudet om hjemmekontor har vært viktig for å begrense smitten og få bukt med pandemien, mener han.

– Omicron-varianten har imidlertid vist seg å gi mindre sykdom. Få er innlagt på sykehus for behandling på grunn av covid, sier YS-lederen.

Lokale myndigheter eller den enkelte virksomhet bør selv vurdere behovet for hjemmekontor, mener han.

Også handelsorganisasjonen Virke mener det nå er på tide med lokale tilpasninger.

– Det er tross alt forskjell på Orkanger og Oslo. Hjemmekontor er ikke et lite inngripende tiltak, verken for de ansatte det gjelder, eller for virksomhetene som blir berørt av konsekvensene av mindre mobilitet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Mindre aktivitet i sentrumsområdene har store negative konsekvenser for butikker og serveringssteder, og alle andre som lever av å samle folk, mener Virke-direktøren.

– Når omicron nå viser seg å være mindre farlig, må det åpnes mer opp, sier han.

(NTB)