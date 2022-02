– Det er en feilslutning å si at hjemmekontor er et lite inngripende tiltak, mener Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Arbeidsgiverorganisasjonen skriver i en pressemelding at de mener hjemmekontor er et svært inngripende tiltak næringsmessig, og at de opplever det som belastende for mange ansatte.

– Hjemmekontor snur rundt på livsstilen vår og rammer mange servicebransjer, fra frisører til kantiner. Tusenvis av ansatte i servicenæringen er fortsatt permittert, sier Kaltenborn.

(NTB)