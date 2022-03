Russiske soldater utløste brann ved atomkraftverk

– Vi må advare – aldri har noe land skutt mot kjernefysiske reaktorer, bortsett fra Russland. For første gang i historien har et terroristland sunket så lavt som å bruke atomtrusler, skrev Zelenskyj før nyheten kom om at brannen var under kontroll og ikke hadde rammet en av de seks reaktorene i anlegget.

– Stenger anlegget

Kort etter meddelte den amerikanske energiministeren Jennifer Granholm at hun hadde snakket med sin ukrainske motpart og at USA hadde aktivisert sin egen kriseberedskap for å overvåke situasjonen.

– Kraftverkets reaktorer er beskyttet av robuste sikkerhetskonstruksjoner og de blir trygt stengt ned, skriver Granholm.

Boris Johnson reagerte svært skarpt på angrepet mot kjernekraftverket og anklager Putin for å sette hele Europa i fare. I en uttalelse fra Downing Street natt til fredag går det fram at Johnson vil be om et hastemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen.

Reaktor stengt

Det ble meldt om kamper ved kraftverket allerede torsdag ettermiddag. Kraftverket står for rundt en femdel av Ukrainas samlede kraftproduksjon, og består av seks reaktorer. De første opplysningene om brann kom fra lokale medier rundt klokken 2 natt til fredag, og blant annet fra ordføreren i byen, om at det da var en brann ved reaktor 1.

Ifølge talsmann Andriy Tuz ved Zaporizjzja-kraftverket ble brannmenn på stedet da skutt mot og de kunne derfor ikke komme nær nok til å slokke flammene.

Tuz sa til ukrainsk TV at reaktoren hvor det brant ikke er drift, men stengt for vedlikehold. Den inneholder like fullt radioaktivt brensel.

IAEA ber om stans

Ifølge observasjoner fra et overvåkingskamera kom flere pansrede kjøretøyer inn på parkeringsplassen ved kraftverket før de tilsynelatende åpnet ild mot bygningene hvor det ble registrert flere eksplosjoner.

Tidligere torsdag ba Det internasjonale atomenergibyrået IAEA Russland om å øyeblikkelig å stanse alle krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk. Etter meldingene om brannen natt til fredag meldte IAEA at de var i kontakt med ukrainske myndigheter om situasjonen.

– IAEAs generaldirektør Rafael M. Grossi har snakket med Ukrainas statsminister Denys Sjmygal om den alvorlige situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket og appellerer til stans av maktbruk og advarer om alvorlig fare hvis reaktorer blir truffet, skriver IAEA på Twitter.