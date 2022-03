Ikke bare prosjektiler som truer sikkerheten ved Ukrainas atomkraftverk

Kamphandlingene ved Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja-kraftverket, er blitt møtt med fordømmelse fredag. Anlegget fikk skader, men reaktorene er trolig ikke berørt.

Nupi-forsker Espen Mathy og Ole Christen Reistad ved Institutt for energiteknikk (IFE), peker på flere sikkerhetsrisikoer:

Vann- og strømforsyning, skader på tanker og lignende på anleggene og at personell blir skadd eller preget i så stor grad at de ikke kan utføre arbeidet sitt.

– Det må ikke komme som en overraskelse på noen hvis det skjer mindre uhell her, eller hvis det lekker ut radioaktivitet på selve anlegget eller nærområdet, men det er et stykke derfra til å se for seg en katastrofe med konsekvenser for Norge, sier Reistad til NTB.

Robuste, men avhengig av hjelpesystemer

Han var reaktorsjef på Norges siste atomreaktor på Kjeller, som ble nedlagt i 2019.

Reistad sier at kraftverkene ikke er bygget for å tåle krigshandlinger, men at de likevel er ganske robuste. Men kraftverkene er avhengig av hjelpesystemer, som kan bli rammet av kamphandlingene, for eksempel ved at tanker på anleggene treffes og eksploderer.

– Da vil du kunne få varmeutvikling og utslipp, og da er det fare for en nedsmelting av brensel. Alle slike hjelpesystemer i form av strøm, vann og personell er superviktige på kort sikt, men også på lang sikt, sier Reistad.

Nupi-forsker Mathy sier at det var et treningsanlegg rundt 500-1.500 meter unna reaktorene som ble skadd av et prosjektil.

To eller tre sikkerhetsansatte ble skadd i kamphandlingene, men det har ikke kommet meldinger om at nøkkelpersonell er skadd.

– Det er ikke meldt om økt stråling eller utslipp av radioaktivt materiale. Sikkerhetssystemene er intakte, sier Mathy til NTB.

Flere risikofaktorer

Han påpeker likevel at det er frykt for atomulykker som følge av krigen.

– Sikkerheten ved disse reaktorene kan bli undergravd på flere måter, det er ikke bare prosjektiler som utgjør en trussel, sier Mathy.

– Atomreaktorer må kjøles ned kontinuerlig, det krever både strøm og vann. Vi har sett brudd i strømtilførselen flere steder i Ukraina. Hvis en reaktor mister tilgangen til strøm eller vann, kan reaktoren i verste fall bli overopphetet og smelte.

Mathy forklarer at atomkraftverkene har batterier og dieselaggregater som nødløsning. Så lenge de har tilgang på diesel, er det trolig mulig å ivareta energitilførselen over tid selv ved strømbrudd.