Advarer igjen om at Ukraina går enda verre dager i møte

– Vi ser med forferdelse på at et økende antall sivile blir drept og russiske styrkers meningsløse ødeleggelse. Folket i Ukraina yter motstand med mot og besluttsomhet, men de neste dagene vil elendigheten trolig bli enda verre, sier Stoltenberg i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag.

Han ber Russlands president Vladimir Putin om å avslutte krigen, trekke alle styrker tilbake og engasjere seg i diplomati, og han avviser de russiske påstandene om at USA har hatt hemmelige laboratorier for utvikling av biologiske våpen i Ukraina.

– Nå når disse falske anklagene er framsatt, må vi være årvåkne fordi det er mulig at Russland selv planlegger å bruke kjemiske våpen i ly av denne haugen med løgner, sier Stoltenberg.

Det er ifølge Nato-sjefen fortsatt helt uaktuelt å innføre en flyforbudssone over Ukraina ettersom det kan føre til direkte konfrontasjoner mellom Russland og Nato.

– Nato er en forsvarsallianse. Vi er ikke ute etter krig med Russland, sier han.