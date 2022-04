Trump ber Putin om hjelp

Ekspresidenten har gått tilbake til anklager han gjentok mange ganger under valgkampen i 2020. I et intervju tirsdag hevder han at Hunter Biden mottok 30 millioner kroner i gave fra kona til Moskvas ordfører.

– Det er mye penger. Hun ga ham 30 millioner kroner, så nå skulle man tro at Putin vet hvorfor. Jeg mener han bør avsløre det, sa Trump i intervjuet til høyreorienterte Real America's Voice.

Trump har gjentatte ganger kommet med påstander uten bevis om at Hunter Biden fikk pengene fra Jelena Baturina, kona til den avdøde Moskva-ordføreren Jurij Luzjkov, som ville skaffe seg gehør hos Joe Biden.

I den første av to riksrettssaker mot Trump i 2019 ble han anklaget for forsøk på utpressing av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, nettopp for å grave fram kompromitterende opplysninger om Hunter Biden, som på et tidspunkt jobbet for et ukrainsk energiselskap.

(©NTB)