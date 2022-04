4 av 5 mener Russland utgjør betydelig militær trussel

Mer enn 90 prosent av Finlands befolkning ser på Russland som et «ustabilt» diktatur. Og 84 prosent mener nå at Russland utgjør en betydelig militær trussel etter angrepet på Ukraina 24. februar, melder Bloomberg og viser til en undersøkelse utført for den finske tankesmien EVA.

I fjor var andelen som vurderte Russland som en betydelig militær trussel på 59 prosent, så denne har økt med 25 prosentpoeng på bare ett år. I 2005 var andelen mindre enn en tredjedel – på 31 prosent.

Finnene er nesten enstemmige i å si at nabolandet er «ustabilt og uforutsigbart». Bare 2 prosent av respondentene svarer at de er uenige i en slik beskrivelse av Russland.



De endrede holdningene bidrar til å forklare hvorfor finnene nærmest over natten begynte å støtte en Nato-inntreden, og den finske regjeringen ventes nå å søke om medlemskap i løpet av uker, skriver Bloomberg.

Hyggelige folk

Den nye undersøkelsen viser også at nær 60 prosent av finnene mener at russere er «hyggelige mennesker».

Mer enn 70 prosent svarer at Russland har en rik kultur.

Undersøkelsen ble utført av analyseselskapet Taloustutkimus i perioden 4. til 15. mars, med 2.074 respondenter.